Общество

Россиян могут заставить открывать при отправке плохо пахнущую или шипящую посылку

Регламент пересылки почтовых отправлений могут ужесточить. Сейчас приемщик вправе попросить распечатать бандероль при подозрении на наличие в ней запрещенных предметов или веществ. Минцифры разработало приказ, который допускает и другие условия для этого. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Приказ Минцифры о правилах оказания услуг почтовой связи был утвержден 31 июля 2014 года. Позже его дважды меняли в 2018-м, потом — в 2019-м, в последний раз — в ноябре 2020-го. Планируемые правки могут вступить в силу с 1 марта 2023 года. Главные из них касаются безопасности как получателей, так и сотрудников почты, а также сохранности персональных данных, пишет «Парламентская газета».

Раньше почтовые отправления принимали к пересылке только в открытом виде при подозрении, что в них содержатся запрещенные предметы или вещества. Теперь же это станет возможным, если изнутри послышатся любые звуки — например, тиканье или свист, шипение или жужжание. Посторонние запахи — также повод для того, чтобы проверить, что стало их источником. А если эти признаки наблюдаются в невостребованных посылках, то их не вскрывают, как это происходит в остальных случаях, а изымают и уничтожают с соблюдением необходимых мер безопасности.

Еще один новый пункт регламента уточняет, что принимать регистрируемые почтовые отправления разрешается лишь после идентификации отправителя. Делать это предлагается с помощью документа, удостоверяющего личность. Второй вариант — в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме». Не исключен и иной способ, который помогает получить достоверные сведения о пользователе.

Информацию из документа, подтверждающего личность отправителя, и реквизиты доверенности, если она представлялась, оператор почтовой связи обязан хранить три года. Затягивать с уничтожением персональных данных не дадут — на это отводится максимум 30 дней.

«Фиксирование и хранение сведений при выплате почтовых переводов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», — говорится в пояснительной записке.

Срок временного хранения невостребованных посланий остается прежним — полгода. При этом авторы проекта приказа уточняют, что в эти шесть месяцев отправители могут запросить их обратно за дополнительную плату.

Раздел о правах и обязанностях пользователей услугами почтовой связи дополнился пунктом, который гласит, что адресат или его уполномоченный представитель имеет право в присутствии работника почты ознакомиться с вложением поступившего на его имя внутреннего почтового отправления с наложенным платежом до оплаты.

Поправки есть и для тех, кто практикует послания в виде электронного документа в информационной системе организации федеральной почтовой связи. Их предлагается удостоверять не только усиленной квалифицированной электронной подписью либо простой электронной подписью, но и усиленной неквалифицированной электронной подписью. Теперь их планируется проверять не в единой системе идентификации и аутентификации, а с помощью инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Внесли изменения и в параметры письменной корреспонденции. Предельная масса письма увеличилась вдвое — до двухсот граммов против прежних ста за счет того, что к сообщению могут добавиться документы.

Новой стала и формулировка допустимых вложений в бандероли. Прежде это были малоценные печатные издания, рукописи и фотографии. Сегодня — просто печатные издания, рукописи, деловые бумаги и фотографии.