Общество

Кратковременное потепление прогнозируют в Псковской области

Кратковременное потепление придет в Псковскую область в период с 5 по 11 октября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Завтра к вечеру мы должны попасть в другую воздушную массу. Пройдет теплый фронт, и следующие несколько дней мы будем находится в достаточно комфортной и теплой воздушной массе. Максимальные температуры в отдельных районах могут достигать +16 градусов. Для начала октября это очень даже хорошо», - рассказала Тала Нещадимова.

Она отметила, что несмотря на это псковичам стоит ожидать небольшие кратковременные дожди в отдельных районах, ночные температуры в основном будут положительными. Такая погода, по предварительной информации, сохраниться до 11 октября.