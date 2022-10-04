Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с директором Псковского планетария

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - директор МБУ «Планетарий» Владимир Колпаков.

Ведущая Дина Дабришюте обсудит с ним перспективы и проблемы работы Псковского планетария, а также поговорит о деятельности Клуба любителей астрономии Псковской области «АстроПсков». Насколько востребованы у псковичей «астровстречи» и любят ли они смотреть на звездное небо через телескоп? Может ли на Землю налететь астероид 2022 SE37, про который сейчас все говорят?

Присоединяйтесь к разговору по телефону 56-73-72.