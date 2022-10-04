Общество

Почти половина россиян готовы бросить питомца при переезде – опрос

Почти половина россиян (47%) готовы при переезде в другой город или страну оставить своей питомца, отдав близким, усыпив или бросив на улице. Это показывает опрос, проведенный СДЭК и службой выгула собак «Гульдог».

В опросе приняли участие 1 502 жителя всех федеральных округов старше 18 лет, из них 52% — мужчины и 48% — женщины, сообщает РБК.

Большинство тех, кто положительно ответил на этот вопрос (73%), полностью исключают вариант «усыпить» или «отправить на улицу» — речь идёт только о том, чтобы передать животное в добрые руки или договориться с друзьями или родственниками, чтобы те приютили его у себя.

Почти три четверти опрошенных — 72% — готовы избавиться от домашнего животного в случае возникновения сильной аллергии или астмы у них или у члена семьи, 61% — если животное станет агрессивным и возникнет риск причинения вреда здоровью членам семьи. 39% готовы бросить питомца, если тот станет портить мебель; 31% — если он будет причинять вред другому питомцу и ситуацию не удастся изменить к лучшему; 7% — если животное заболеет и его лечение будет слишком дорогим.

Опрос также показал, что самое популярное домашнее животное — это кошка: одна или несколько есть у более чем трети опрошенных (38%). На втором месте по популярности идут собаки — их держит каждый третий респондент (33%). На третьем — мелкие грызуны: морские свинки, хомяки, крысы, и т. д., которыми обладает каждый шестой участник опроса (17%). Менее популярны птицы (15%), рыбки (13%) и кролики (9%). Реже всего в качестве домашних животных выбирают рептилий и земноводных — змей, ящериц, лягушек (6%).