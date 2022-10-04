Общество

О стимулах для использования многоразовой упаковки рассказал Александр Братчиков в Череповце

Как вернуться к советской практике продажи молока и напитков в бутылках многоразового использования, обсудили депутаты Северо-Запада на заседании постоянного комитета ПАСЗР по экологии в Череповце – с докладом о мерах по стимулированию использования многоразовой тары и упаковки за счёт средств бюджетов всех уровней выступил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Выступление перед коллегами псковский депутат начал с общих цифр – за год в России образуется около 60 миллионов тонн твёрдых коммунальных отходов, из которых до 50% составляет упаковка. Сокращению объёмов могли бы способствовать перевод производителей на многоразовую тару или разрешение использовать тару потребителя.

«Люди старшего поколения прекрасно помнят, что в советское время все напитки были в возвратной таре. Цена этой возвратной тары входила в стоимость продукта. Бутылка из-под лимонада стоила 12 копеек, полулитровая из-под молока – 15 копеек, литровая – 20 копеек. Люди сдавали их в пункты приёма стеклотары, после чего бутылки и банки мыли и возвращали на заводы для повторного использования», - напомнил о советском опыте Александр Братчиков.

Фото: sovkusom.ru

Парламентарий подчеркнул, что помимо сокращения отходов такой подход позволил бы снизить расходы потребителей на оплату тары и освободить производителей от уплаты экологического сбора за счёт сокращения объёмов упаковки на рынке. Однако, по мнению экспертов, бутылки, которые производят сегодня, не ориентированы на вторичное использование – они не выдержат транспортировки и мытья промышленным способом. Кроме того, существующие промышленные упаковочные линии потребуют серьёзного переоборудования либо даже полной замены для использования многоразовой тары.

По словам Александра Братчикова, есть и законодательные ограничения, препятствующие широкому внедрению приёма потребительской упаковки в магазинах, в том числе, установке фандоматов для приёма пластиковой, стеклянной и алюминиевой посуды.

«Они связаны как с санитарно-ветеринарными требованиями и требованиями антитеррористической безопасности, так и с техническими нормативами, касающимися помещений», - уточнил вице-спикер.

Александр Братчиков напомнил, что в России реализуется национальный проект «Экология», который, в частности, направлен на повышение эффективности обращения с отходами производства и потребления.

«Хотелось бы, чтобы итоговой целью реализации этого нацпроекта стало создание экономики замкнутого цикла. То, что в традиционной экономике считается отходами, в экономике замкнутого цикла должно стать ресурсом. Уверен, что продвижение экологической повестки невозможно без скоординированных усилий бизнеса и государства», - подчеркнул депутат.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

В завершение Александр Братчиков предложил механизмы, которые будут стимулировать бизнес переходить на использование многоразовой упаковки. Речь идёт о внесении изменений в законодательство для развития системы многоразовой оборотной тары и её залоговой стоимости. Кроме того, необходимо обеспечить финансовую и законодательную поддержку приоритетного использования и развития систем доставки в многоразовой оборотной таре и систем её дезинфекции производителями, предприятиями розничной торговли и общественного питания.

Напомним, заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по экологии с участием региональных законодателей из 11 субъектов проходит с 3 по 4 октября в Череповце.