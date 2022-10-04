Общество

Александр Котов поздравил псковских педагогов с Днём учителя

С Днём учителя поздравил псковских педагогов председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Уважаемые учителя, воспитатели, ветераны педагогического труда Псковской области! От имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя!» - обратился к педагогам Александр Котов.

По его мнению, профессия учителя ценится по-особенному, поскольку представляет повышенную значимость для людей, общества и государства: «Во все времена учителя были не только проводниками знаний, но и носителями культуры, моральных устоев и нравственных ориентиров – вот почему так велика ответственность, которая лежит на людях этой профессии».

«Уважаемые педагоги!. Вы отдаёте работе не только время, но и сердце, вкладываете душу в каждого ученика, неустанно совершенствуетесь сами и помогаете детям открыть новые горизонты. Спасибо за вашу преданность профессии, мудрость и неиссякаемую энергию, любовь к Родине и активную жизненную позицию. От всей души желаю вам благополучия, крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов в педагогическом труде!» - добавил спикер регионального парламента.