Общество

Прощание с псковским поэтом и прозаиком Натальей Лаврецовой состоится 6 октября

Прощание с псковским поэтом и прозаиком Натальей Лаврецовой состоится 6 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Фото: Псковское региональное отделение Союза писателей России

Отпевание Натальи Лаврецовой в церкви Успения Богородицы с Полонища

(Псков, улица Георгиевская, 3) 6 октября в 10:00.

«Согласно воле покойной, её похоронят в Пушкинских Горах. Жители смогут проститься с Натальей Лаврецовой в церки Казанской Иконы Божией Матери (Пушкинские Горы, улица Лесная, 13) в 13:00. Там пройдёт панихида по усопшей», - уточнили в реготделении Союза писателей.

Наталья Лаврецова родилась в Карелии, в Петрозаводске. Окончила Ленинградскую лесотехническую академию, позже – Высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького в Москве. Писала стихи, повести и рассказы.

За творческие достижения Наталья Лаврецова стала лауреатом Международной Пушкинской премии («Нью-Йорк, 1997), премии карельского писателя Бориса Кравченко (Петрозаводск, 1999), премии администрации Псковской области.

Наталья Лаврецова скончалась на 67-м году жизни 4 октября.