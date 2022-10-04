Общество

На учителей в России приходится всего 2% резюме – аналитики

На учителей в России сегодня приходится всего 2% резюме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.

В целом соискатели-учителя из СЗФО разместили за последнее время более 16 000 резюме. Таким образом, на Северо-Запад приходится более 14% резюме от преподавателей от всего объема по стране. Кроме петербургских учителей, которые разместили 2,3% резюме, также одними из самых активных в России оказались калининградские преподаватели – они разместили 2,2% резюме.

Учитель в России – женская профессия, доля мужских резюме в рамках этой специальности составляет всего 19%. Чаще всего резюме учителей принадлежат соискателям в возрасте 26-35 лет (28%) и 22-25 лет (22%). На педагогов старше 46 лет приходится всего 15% резюме.

Опыт работы 46% соискателей-учителей превышает шесть лет, вообще не имеют опыта только 19%. Еще 15% преподают от одного года до трех, 20% - от трех до шести лет.

При поиске работы 32% учителей, помимо прочего, готовы рассмотреть удаленную работу, а 2% не против поехать на вахту. Наиболее популярным остается привычный полный рабочий день – такой график указан в 78% резюме учителей.

Что касается зарплатных ожиданий, то 45% преподавателей указали в своих резюме сумму до 40 тысяч рублей. Еще 26% рассчитывают зарабатывать от 40 до 60 тысяч, 15% - от 60 до 80 тысяч, 14% - более 80 тысяч рублей.

Среди ключевых навыков, которыми обладают учителя, самые распространенные – грамотная речь (20%), пользователь ПК (17%), работа в команде и организаторские навыки (по 15%), английский язык (13%), а также грамотность, креативность, работа в MS PowerPoint и работа с большим объемом информации (по 7%).

По данным базы резюме hh.ru, 7% соискателей, у которых есть опыт преподавания, сейчас ищут работу администраторами, 6% - менеджерами по продажам, столько же – переводчиками. Кроме того, 5% бывших педагогов сейчас рассматривают работу секретарями, по 4% - психологами и руководителями проектов, по 3% - копирайтерами, программистами, менеджерами по персоналу, аналитиками и дизайнерами.