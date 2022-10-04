Михаил Ведерников: Учитель — это непростая работа

С Днём учителя работников сферы образования Псковской области поздравил губернатор Михаил Ведерников.
Фото: Михаил Ведерников / Telegram
«В Псковской области работают почти 10 тысяч педагогов, от труда которых зависит качество образования наших детей, их мировоззрение и система ценностей, сохранение традиций и культуры. Это непростая работа. Вы не только закладываете в подрастающее поколение знания, но и помогаете им сформироваться как личностям, развиваете в детях критическое мышление, стремление к саморазвитию», - написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил педагогов за благородный труд. «От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, новых открытий и профессиональных успехов! С праздником!» - добавил глава региона.