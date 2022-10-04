Бесплатно обучиться профессии сиделки предлагают псковичам

Российский Красный Крест определил льготные категории на бесплатное обучение по курсу Академии Красного Креста «Школа профессий долговременного ухода» по профессиям: сиделка, социальный работник и младшая медицинская сестра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
В перечень льготных категорий вошли:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя — инвалида I–II группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан;
- граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- члены семей военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья, бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
- члены многодетных семей;
- малоимущие семьи;
- одинокий родитель ребенка до 3-х лет;
- инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых;
- работники региональных органов исполнительной власти в области социального обеспечения (не более 150 человек в год;
- лица, имеющие статус предпенсионера, если среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума;
- пенсионеры, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума.
Обучение проходит в два этапа, заочный (онлайн) на сайте академии и очный с инструкторами на базе Псковского регионального отделения Российского Красного Креста. Набор на следующий поток уже начался. Старт обучения — 10 октября 2022 года.
Узнать подробности можно по телефону: 8 (8112) 72-09-11; 8-906-222-89-67. Также еженедельно, по средам, на базе Псковского регионального отделения РКК проводятся мастер-классы по родственному уходу.