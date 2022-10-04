Общество

Бесценный для краеведов документ опубликовал псковский архив в честь Дня учителя

Бесценный для краеведов документ - «Протокол заседания по производству выборов кандидатов на должности школьных работников и врачей в школах города Пскова» от 20 февраля 1919 года - опубликовал Государственный архив Псковской области в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Государственный архив Псковской области

В состав избирательной коллегии входил 21 человек. Соискателей было 100. Документ, по словам сотрудников архива, это подарок для исследователей. В нем приводятся имена, отчества и фамилии педагогов тех лет, а еще даются некоторые детали обсуждения.

«Все кандидаты в числе 100 открытой баллотировкой признаны допущенными к занятиям вакантных учительских должностей в школах города Пскова, кроме одного – М. П. Ломберг (по списку №9), в отношении которого, принимая во внимание его преклонный возраст, признана была необходимой закрытая баллотировка, большинством – 8 против, Ломберг также допущен к занятию учительской должности», - сообщается в материалах.

Сотрудники Государственного архива региона поздравили всех учителей области с профессиональным праздником.