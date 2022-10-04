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Общество

Игорь Иванов: В жизни любого из нас учитель сыграл важную роль

05.10.2022 13:25|Псков

Педагогов, работников образовательных учреждений и ветеранов педагогического труда с Днём учителя поздравил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов. 

«От имени профсоюзов Псковской области искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя! Профсоюзная организация народного образования и науки - самая многочисленная и активная в Псковской области. Она объединяет тех, чьими стараниями создается будущее, закладывается фундамент предстоящего развития страны и великих свершений. Вы вкладываете в детей знания, основы морали, нравственности и любви к Родине. В любые времена учитель - одна из самых уважаемых и почитаемых профессий. В жизни любого из нас учитель сыграл важную роль», - отметил Игорь Иванов.

Он поблагодарил учителей за верность профессиональному долгу и теплоту, которую они дарят детям. Педагогам глава Псковского облсовпрофа пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и творческих успехов в обучении и воспитании.

Теги: #профсоюзы #учитель
Источник: Псковская Лента Новостей
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