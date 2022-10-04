Общество

Реализацию просветительских программ «История для будущего» продолжают в России

Российское военно-историческое общество продолжает реализацию просветительских программ «История для будущего», направленных на популяризацию истории России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

«Молодежь – это наше будущее, потому так важно заниматься ее просвещением и развитием интереса к истории собственной страны, ее особенностей и уникальности опыта. Отрадно видеть, что подобного рода мероприятия не проходят незамеченными и привлекают внимание множества неравнодушных граждан, в том числе и молодых людей, ведь развитие информированности молодежи в сфере истории играет важнейшую роль для дальнейшего развития нашей страны», – отметила заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества Александра Коновченко.

Цель мероприятий – обсуждение широкого круга вопросов, посвященных изучению и популяризации истории России. Гостями и спикерами форумов становятся видные ученые и политики, педагоги, лидеры общественного мнения. Целевая аудитория мероприятий - молодое поколение.