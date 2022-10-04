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Александр Козловский: Профессия педагога - одна из самых ответственных в нашей стране

С Днём учителя псковских педагогов поздравил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

«Профессия педагога - одна из самых трудных, ответственных и востребованных в нашей стране. Задача учителя – не только преподать ученику необходимые ему в будущем знания и навыки, но и воспитать достойного гражданина, уважающего историю и культуру своей Родины и готового трудиться ради ее будущего», - отметил Александр Козловский.

По мнению парламентария, особой признательности заслуживают ветераны педагогического труда, которые не только внесли огромный вклад в дело воспитания и образования нескольких поколений россиян, но и передали свой бесценный опыт и знания нынешним учителям — достойным продолжателям традиций этой благородной профессии.

«Желаю каждому из вас крепкого здоровья, больших успехов и успешных учеников! Пусть разумное, доброе, вечное всегда дает только благодатные всходы! С праздником!» - добавил депутат.