Общество

Псковская студентка вошла в десятку лучших участников конкурса «Абилимпикс»

Студентка 4 курса Псковского медицинского колледжа Асем Казбекова вошла в десятку лучших участников по итогам отборочного этапа к финалу VIII Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» президентской платформы «Россия - страна возможностей» по компетенции «Медицинский и социальный уход». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Фото: комитет по образованию Псковской области

«Поздравляем с отличным результатом! Гордимся достижением!» – прокомментировали в комитете.

В рамках отборочного этапа чемпионата соревновались участники из 52 регионов страны. Асем Казбекова стала победителем регионального чемпионата 2022 года. Подготовкой участника и проведением конкурса занимались преподаватели колледжа Е. М. Огнева, О. М. Старынина, О. Е. Алексеева, Н. А. Иванова, Н. С. Федорова.