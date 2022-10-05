Общество

«Титан-Полимер» в лицах: слесарь-ремонтник Владимир Зарубин

Продолжаем рассказывать о сотрудниках псковского завода «Титан-Полимер». Среди наших коллег множество талантливых и увлечённых людей. В службе главного механика ООО «Титан-Полимер» с ноября 2020 года работает слесарь-ремонтник Владимир Зарубин.

Фото: «Титан-Полимер»

Владимир Зарубин – один из организаторов общественного объединения «Псковские барды», занимается концертной деятельностью: выступал на фестивале авторской песни «Изборская крепость», «РосянкаFest», межрегиональном кузнечном фестивале «Псков 2022». На ежегодной «Спевке» на Серебряном озере на протяжении нескольких лет Владимир Зарубин помогает в качестве звукооператора.

На фестивале бардовской песни «Изборская крепость – 2017» Владимир Зарубин стал лауреатом в номинации «Исполнитель» с песней «И ожидание неспроста». Помимо фестивалей, он выступал в социальных проектах - в гостиной Псковского Красного Креста в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей», а также в домах престарелых.

«Бард – это поющий поэт. Я не поэт, с поэзией не очень хорошо. Но петь и музицировать у меня получается. Поэтому друзья посоветовали исполнять произведения других авторов. В репертуаре есть лирические песни, композиции с юмористическим или философским содержанием. Это и бардовские песни других исполнителей, и несколько собственных. Одна из них про школу в аранжировке "Голубых молний"», - рассказал о своем увлечении Владимир Зарубин.

Он уточнил, что играть на гитаре начал с 7 класса.

«Попал в пионерский лагерь, взял в руки гитару, затянуло. Сначала было не очень серьезно, тетрадочка с избранным. Потом в зрелом возрасте появился компьютер и программа, позволяющая накладывать записи. По большому счету, я любитель. Хотелось бы получить музыкальное образование, но не до этого, - уточнил Владимир Зарубин и перечислили любимых исполнителей. - Любимые исполнители - эстрадные певцы. Нравится Александр Малинин, Лев Лещенко, вообще очень широкий спектр. Из бардов ближе всего "классика" - Юрий Визбор. Обычно оцениваешь, выбираешь по своему тембру, что ложится в душу».

Слесарь-ремонтник завода «Титан-Полимер» рассказал как его семья относится к увлечению: «Супруга не поет, но активно поддерживает. Участвует в деятельности «псковских бардов», вместе с нами организует концерты и освобождает от некоторых домашних забот».

В первое время перед выступлениями у барда был психологический барьер – Владимир Зарубин стеснялся сцены. «После пришел к выводу: это прежде всего боязнь провала, из-за того, что недостаточно хорошо выучил произведения. Опытный артист знает свое выступление досконально и четко отрабатывает свой номер», - объяснил он.

На работе Владимир Зарубин чувствует себя востребованным как наставник: «Мне очень нравится работать здесь. Я человек в возрасте, со мной работает в основном молодежь. Чувствую себя востребованным как наставник. По образованию – инженер. Офицер запаса, служил в военно-транспортной авиации. До прихода на предприятие работал инженером, наладчиком на производстве».

В следующем году в Пскове бард планирует выступить на юбилейном 10-м фестиваль «Изборская крепость» и большой концерт в Летнем саду.

Коллеги с завода «Титан-Полимер» смогут услышать песни под гитару в исполнении Владимира Зарубина еще раньше - у него был опыт выступления на корпоративных мероприятиях на другом месте работы, имеется комплект аппаратуры для организации выступления, уточнили на предприятии.

Источник: пресс-служба завода «Титан-Полимер»