Общество

Реальный герой виртуального времени

Псков 5 ноября погрузится в виртуальную реальность нового формата. Такого город еще не видел. «Мы обманем ваш мозг», - обещают создатели ультрасовременной арены Zaga-Game.

Идеальное место

Всего несколько дней назад появились первые новости о предстоящем открытии арены виртуальной реальности на втором этаже «Акваполиса». Они сразу же вызвали в городе ажиотаж. Псковичи тут же начали бронировать пробные раунды и проведение дней рождения. Чем Zaga-Game так привлекла публику?

Zaga-Game стирает грань межу виртуальным миром и реальностью. Игрок не просто надевает шлем. Не только полностью погружается в пространство одной из 7 игр в 28 локациях. Но и буквально становится участником действия в физическом мире, активно двигается и силой своих мышц двигает игру вперед. Свободному перемещению по площадке в 160 квадратов помогает отсутствие на шлеме проводов.

Игрок не управляет героем. Он и есть герой. Он спускается с вертолета на крышу небоскреба и очищает этажи от монстров. Сражается на космическом корабле. Спасает заложников в недалеком будущем.

Заряд эмоций обеспечен как одиночным игрокам, так и компаниям до 10 человек. Командный бой можно устроить друг против друга или объединиться для победы над виртуальным противником.

Арена виртуальной реальности — идеальное место для праздников. Именинник будет в восторге от такого подарка, а гости надолго запомнят свое путешествие в виртуальный мир. И для тим-билдинга трудно найти более подходящую территорию, на корпоративе в Zaga-Game сотрудники и повеселятся, и прокачают командный дух.

20% - скидка для именинников три дня до и три дня после дня рождения

40% - скидка на корпоративные мероприятия

15% - скидка по студенческому

30% - скидка для организованных школьных групп

20% - скидка на вторую игру

5% - скидка по клубной карте после 5 игр

Бесплатно — каждая десятая игра

Школьников на арену можно вести уже с первого класса. Отдельный блок игр создан специально для детей. Например, «Снежки», где надо нарядить снеговика, поймать вырубщика елок, стрелять снежками из пушки и победить Злого Бурана. Или «Чистюли» - квест с отмыванием города от сиропа.

Несколько уголков посвящены более спокойным играм. Есть настолки, дартс, «плойка».

В день открытия, 5 ноября, Zaga-Game подарит одному из посетителей Sony Playstation 4 и другие призы от друзей. Уже сейчас можно забронировать пробный раунд и получить индивидуальный номер.

После активного отдыха здесь же можно подкрепиться роллами, суши, пиццей и напитками от Tasty Sushi и пекарни «Дочь пекаря». Главное правило — никакого алкоголя. Это принципиальная позиция строителей псковской виртуальной арены.

Выплеснуть гнев и стать миллионером

Франшизу, известную в крупных российских городах, в небольшой Псков привезли Александр Дмитриев и Виктор Алексеев. Один стоит у станка на заводе, другой работает хирургом. Первый занимается тяжелой атлетикой, второй увлекается кроссфитом. Развивать в Пскове новое спортивное направление фиджитал (от physical и digital) на стыке физического и цифрового пространств решили этим летом, когда съездили на игру в Питер.

«В момент игры полностью забываешь, где ты находишься, - описывает Александр Дмитриев свои впечатления и то, что ждет игроков в Zaga-Game. - Если перед тобой стекло, то полное ощущение, что ты его разбиваешь. В реальности перешагиваешь игровые ступеньки, покачиваешься, стоя на корабле, за рулем чувствуешь дорогу. За один час локация может смениться сколько угодно раз».

Партнеры ставят перед собой масштабные цели. Не только дать городу новейшие технологии. Но и снять горожан со стула. Показать родителям, что компьютерные игры могут быть связаны с движением, а совместная игра — лучше запретов. Александр Дмитриев с иронией относится к заявлениям о том, что киберувлечения развивают агрессию. Наоборот, считает он, взрослые, надев очки виртуальной реальности, смогут оставить на арене свою тревожность, выплеснуть гнев и ярость. А дети смогут поучиться командному взаимодействию.

После открытия создатели псковской арены хотят пригласить на игру детей с тяжелой судьбой. Не ради пиара, а из принципа: хочешь изменить мир — помоги кому-то рядом.

Они и сами получили помощь, государственный Центр «Мой бизнес» предоставил финансирование на лучших условиях из всех, какие удалось найти. После этого партнеры убеждены: тот, кто говорит, что государство не помогает, просто не пробовал получить поддержку. В ходу и другая фраза, ставшая универсальным ответом на вопрос, не страшно ли начинать новое дело в зоне экономической турбулентности: глаза боятся, руки делают.

Все это не просто развлечение. Но и дело государственной важности. Этим летом на Петербургском международном экономическом форуме объявили город, где в 2024 году пройдут «Игры будущего». За право проведения фиджитал-соревнований боролись 40 регионов. Победил Татарстан. Пресса мгновенно назвала состязание VR-Олимпиадой. В Казани разыграют призовой фонд в 25 млн долларов. С открытием в Пскове арены Zaga-Game город делает первый шаг в сторону Казани, а любители погружения в виртуальную реальность — к статусу миллионеров.

Zaga-Game, ТРК «Акваполис», 2 этаж

Забронировать пробную игру:

по телефону или WhatsApp +7 (953) 248 08 08,

в сообществе «ZAGA-GAME. Арена виртуальной реальности. Псков»