Общество

Скидку на оплату пошлин через Госуслуги отменят в 2023 году

Скидка в 30% на оплату государственных пошлин через портал "Госуслуги" с 1 января 2023 года будет отменена, это учтено в формировании доходной части бюджета РФ на следующий год.

В настоящее время при оплате госпошлины через портал «Госуслуги» автоматически предоставляется скидка 30%, она действует только для физических лиц и при безналичной оплате.

«Министерство финансов РФ не выходило с предложением об отказе от 30% скидки на оплату пошлин через "Госуслуги", скидка изначально планировалась как временная мера – до 1 января 2023 года», - цитируют Министерство финансов РФ РИА Новости.