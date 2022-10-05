Общество

Российским волонтерам выплатят компенсации за полученные травмы

Люди, которые безвозмездно ищут пропавших людей в лесах, помогают врачам в «красных зонах», поддерживают беженцев, тушат пожары и ликвидируют ЧС, смогут рассчитывать на компенсации в случае, если получат травмы или увечья во время волонтерской работы. В случае гибели, выплаты будут положены их семьям. Такой закон Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 4 октября.

В конце прошлого года на церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе» президент Владимир Путин поддержал идею страхования добровольцев, которые рискуют жизнью и здоровьем, помогая другим. Поначалу парламентарии договорились с правительством, что волонтерам будут выплачивать компенсации, а не страховать их, цитирует одного из авторов законопроекта, председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева «Парламентская газета».

«Иначе общественным организациям пришлось бы каждый год сообщать пофамильный список всех, кто должен быть застрахован. А так если у кого-то из волонтеров наступит страховой случай, он сможет обратиться за компенсационной выплатой. Сумма будет такой же, как если бы была оформлена страховка», — рассказал депутат.

Еще одним шагом к цели стал принятый в июле закон, который расширил список целей волонтерской деятельности, добавив туда участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, в профилактике и тушении пожаров, аварийно-спасательных работах и поиске пропавших без вести. По словам зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, это позволило распространить на таких добровольцев уже существующие для волонтерских организаций на федеральном, региональном и местном уровне меры поддержки.

А новый закон позволяет им получить денежную компенсацию из федерального бюджета, если они пострадают, действуя в зоне риска.

Кроме перечисленных категорий, на выплату смогут рассчитывать добровольцы, помогающие пострадавшим от стихийных бедствий, экологических и промышленных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам.

Учли и опыт пандемии коронавируса: компенсацию смогут получить те, кто безвозмездно работает в медицинских организациях с людьми, страдающими опасными для окружающих заболеваниями.

Размер, порядок и условия назначения и выплаты компенсаций установит правительство, пояснила на заседании Совета Федерации первый зампред Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова. Все должно быть готово к 1 января 2023 года — закон вступает в силу с этой даты.