Общество

Кадырова включили в Книгу рекордов РФ из-за числа введенных санкций

Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России как человек, против которого ввели самое большое количество санкций в мире. Соответствующий сертификат главе республики вручил 5 октября главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко на мероприятии ко Дню города Грозный.

«Позавчера в редакцию Книги рекордов России и Клуба мировых рекордов поступили заявки на рекорды. Мы их изучили и сделали вывод. Рекорд — самое большое количество личных санкционных ограничений, введенных в отношении человека в мире. С результатом в 15 санкций рекордсменом объявляю Рамзана Ахматовича Кадырова», — цитирует Коненко РИА Новости.

Кроме того, он передал Кадырову сертификат, подтверждающий еще один рекорд: наибольшее количество ограничительных мер, введенных в отношении человека, его родственников и соратников в мире — с результатом в 68 санкций.

За особый вклад в базу мировых рекордов главу Чечни также наградили золотой медалью Клуба мировых рекордов.

«Я сегодня горд и счастлив. Почему я нахожусь в санкционных списках? Потому что я защищаю религию ислам, наши обычаи и традиции и безопасность нашего государства. Важнее этого для меня ничего нет», — заявил во время церемонии глава Чечни.

Глава Чеченской Республики находится под санкциями США с 2017 года за нарушения прав человека по закону Магнитского. Он также входит в санкционные списки Канады, Австралии, ЕС, Японии, Швейцарии и Великобритании.

Ранее сообщалось, что президент Республики отправит троих несовершеннолетних сыновей в зону проведения спецоперации.