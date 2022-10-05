Общество

Период затяжного потепления возвращается в Европейскую Россию

Контрастная погода в европейской части России – следствие кардинальной перестройки атмосферных процессов. С начала сентября в регионе властвовали циклоны, но сейчас с юга вихри начинает теснить гребень антициклона, сообщает метеоцентр «Фобос».

Под влиянием зоны высокого давления окажется вся западная половина Русской равнины за исключением Кольского полуострова и Карелии – туда пробьётся очередной атлантический циклон. Как уточнили синоптики, это значит, что на территории – от Балтики до Крыма – прекратятся осадки.

В последующие дни антициклон продолжит разрастаться. Он не сможет пробиться на север Русской равнины – эта часть страны останется под влиянием атмосферных фронтов. На юге и в средней полосе погода кардинально изменится. Главным образом из-за того, что солнце сможет как следует прогреть приземный слой атмосферы, уточнили в метеоцентре.

«К выходным в Среднем Поволжье, на Южном Урале, на Северо-Западе и на севере Центрального района снова будет выше +15°С. А в Черноземье и в низовьях Волги ожидаются почти летние +15…+20°С», - говорится в прогнозе синоптиков.