Общество

На интеллектуальный квест по Пскову приглашают горожан

Командные соревнования по интеллектуальному ориентированию «Лики города» состоятся в Пскове 8 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Изображение: пресс-служба администрации города Пскова

Командам будет предоставлена возможность пройти квест по истории и достопримечательностям города, где на каждой станции участникам необходимо справиться с заданием, после которого они узнают следующую точку их маршрута.

Выполнение заданий усложняется не только ограничением по времени, но тем, что команды должны выбрать один из вариантов передвижения: «скороходы» преодолевают маршрут пешком и с использованием общественного транспорта, «метеоры» - пешком и на личном транспорте, «философы» выбирают любой способ передвижения, но не на время, для них главное не победа, а участие.

Для участия необходимо собрать команду от 2 до 5 человек в возрасте от 14 до 35 лет, выбрать одну из категорий: «скороходы», «метеоры» или «философы», заполнить заявку по ссылке. Подать заявку необходимо до 7 октября. Участие в квесте будет бесплатным.

Соревнования состоятся в субботу, 8 октября, с 10:00 до 15:00. Старт будет расположен у здания Молодежного центра на улице Горького, 15.

Лучшие семь команд на финише будут награждены памятными призами и грамотами от организаторов и спонсоров конкурса.

Организатором соревнований является Псковский городской молодежный центр совместно с молодежным проектом «Тайны псковских храмов» и ГАУ Псковской области «Туристский информационный центр».