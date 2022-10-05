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Полярное сияние сфотографировали в небе над псковской деревней

Полярное сияние в небе над деревней Елизарово Псковского района сфотографировал фотограф-любитель Сергей Попов. Снимок он разместил в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Сергей Попов

«В погоне за полярным сиянием. Деревня Елизарово, Псковский район», - подписал фотографию пскович.

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Полярное сияние, которое также имеет название северного сияния и авроры, возникает в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Солнечный ветер обычно усиливается при максимальной солнечной активности, которая циклически наблюдается каждые 10–12 лет. Полярное сияние вызвано электрически заряженными частицами, излучаемыми Солнцем (солнечный ветер), воздействующими на разреженные газы в верхней атмосфере.

Увидеть северное сияние можно только в темном небе в ясную погоду, а это возможно лишь в определенный сезон. В полярных широтах от поздней весны до конца лета солнце зависает над горизонтом и делает ночи светлыми, уточняет сайт «Клуб полярных путешествий».