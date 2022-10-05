«Гайд-парк»: Александр Козловский о новых субъектах РФ и о мобилизации. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 6 октября.
Он прошёл в необычном для радиостанции формате радиомоста. Гость программы – депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский - находился в Великих Луках, в студии «Луки FM», а ведущий программы «Гайд-парк» Максим Костиков - в Пскове.
Они поговорили о том, чем живет российский парламент в это непростое время, в эпоху мобилизации, какие решения в этой ситуации принимают депутаты и насколько они следят за положением дел в регионах.