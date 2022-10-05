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Общество

«PROПРАВО»: Противодействие мошенничеству. ВИДЕО

06.10.2022 13:18|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию очередного выпуска программы «PROПРАВО», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская предложила рассмотреть тему противодействия мошенничеству. В последнее время участились случаи обращения граждан по вопросам провокаций со стороны мошенников, поступает много обращений от тех, кто уже лишился своих денег. Как не попасть на уловки мошенников и что делать, если уже пострадал от их обмана? Об этом Анна Здановская поговорила с начальником отделения уголовного розыска УМВД России по городу Пскову Александром Рудаковым.

Напомним, «PROПРАВО» - это программа, в которой мы учимся разбираться в тонкостях законодательства и отстаивать свои права.

Теги: #PROПРАВО #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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