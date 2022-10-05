Порядок детских выплат и содержание собак-поводырей обсудили депутаты Северо-Запада

На необходимость уточнения порядка предоставления выплат на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет обратили внимание члены постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике. Заседание состоялось в Пскове 6-7 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания
Проблема заключается в сроках подачи заявления на пролонгацию меры социальной поддержки – сделать это необходимо день в день по истечении 12 месяцев.
«Этой нормой мы заведомо ставим людей в сложные условия. Конечно, очень неудобно», - согласился с коллегой председатель постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике Анатолий Осипов. Депутаты из других регионов также сочли обоснованным предложение вологжан и подготовленный ими текст обращения к председателю правительства Михаилу Мишустину.
Следующая инициатива касалась детей-инвалидов, потерявших родителей. Закон «О государственном пенсионом обеспечении в РФ» устанавливает пенсию по инвалидности, а закон «О страховых пенсиях» пенсию для детей, оставшихся без одного или двух родителей. Однако оставшись без родителей, дети-инвалиды могут получать пенсию по случаю потери кормильца только при отказе от пенсии по инвалидности. Депутаты предлагают обратиться в Госдуму и правительство с просьбой законодательно установить в таких ситуациях возможность получать две выплаты одновременно.
На особенности содержания собак-проводников, утративших рабочие функции, обратили внимание депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Елена Киселёва признала, что проблему можно считать локальной – собак-проводников не так немного, например, в Псковской области их всего две, но для инвалидов, привязавшихся к животному, это важный и значимый вопрос. Депутат предложила обратиться в правительство с просьбой установить хотя бы частичное денежное содержание на таких собак.
«Может быть, эту проблему проще и быстрее решить на уровне региона, изыскав в своих бюджетах небольшие суммы на содержание собак-проводников? Этот путь точно будет короче», - предложил коллегам альтернативный вариант спикер Псковского областного Собрания Александр Котов.
Члены комитета согласились с эффективностью такого подхода, но решили попытаться получить и федеральное финансирование. Комитет ПАСЗР по социальной политике направит в регионы рекомендации.
В заключение депутаты обсудили необходимость разработки и принятия федеральной программы модернизации учреждений социального обслуживания.
Представители субъектов Северо-Запада согласились с актуальностью проблемы – большинство учреждений не отвечает современным требованиям, остро стоит вопрос обеспечения автомобилями для перевозки получателей соцуслуг.
Члены комитета сочли необходимым обратиться в правительство с просьбой о выделении регионам бюджетных ассигнований на условиях софинасирования на модернизацию учреждений соцзащиты.
Окончательные коллегиальные решения по всем рассмотренным комитетом вопросам примут делегаты конференции ПАСЗР, которая пройдёт в конце октября в Мурманске.