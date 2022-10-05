Общество

Птицы улетают на зимовку из Изборско-Мальской долины

Миграция перелетных птиц продолжается в Изборско-Мальской долине. Об этом сообщается в группе музея-заповедника «Изборск» в социальной сети «ВКонтакте».



Фото: Михаил Куземка

«Первыми в теплые страны отправились насекомоядные птицы: кукушка обыкновенная, соловьи, славки, камышевки, ласточки, мухоловки и другие. Водоплавающие птицы, например, чирок-свистунок, улетать не торопятся и активно воспитывают свое потомство. В середине октября чирок-свистунок отправится в теплые края, останавливаясь отдохнуть на водоемах», – отметили сотрудники заповедника.

Немного дольше побудут в долине птицы, которые с животных кормов могут частично перейти на растительные: скворцы, зяблики, дрозды.

Также специалисты обратили внимание, что подкармливать птиц можно только после наступления холодов и образования постоянного снежного покрова. В другое время птицы способны самостоятельно найти себе пропитание.