Птицы улетают на зимовку из Изборско-Мальской долины

Миграция перелетных птиц продолжается в Изборско-Мальской долине. Об этом сообщается в группе музея-заповедника «Изборск» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Михаил Куземка
Немного дольше побудут в долине птицы, которые с животных кормов могут частично перейти на растительные: скворцы, зяблики, дрозды.
Также специалисты обратили внимание, что подкармливать птиц можно только после наступления холодов и образования постоянного снежного покрова. В другое время птицы способны самостоятельно найти себе пропитание.