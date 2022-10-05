Общество

Невельский район отметил 79 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

79-летнюю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили жители Невельского района сегодня, 6 октября. С памятной датой горожан поздравил глава района Олег Майоров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: Олег Майоров / «ВКонтакте»

«Традиционно 6 октября большой праздник для каждого из нас. Он дорог и старшему поколению, и молодежи. Мы гордимся богатой историей военных и трудовых подвигов нашей земли, наш район по праву носит почетное звание "Край партизанской славы"», – отметил глава муниципалитета.

Отдельные слова благодарности он сказал ветеранам войны и труда, которые защищали и поднимали город и район из руин. «Всех нас объединяет любовь к нашей земле. Желаю вам мира, здоровья и благополучия!» – добавил Олег Майоров.