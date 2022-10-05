Общество

Вера Емельянова: Профсоюзы выдержали испытание временем и остались такими же нужными

Участников конференции Псковского областного совета профессиональных союзов от себя лично, губернатора Псковской области и правительства региона поприветствовала вице-губернатор Вера Емельянова сегодня, 7 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я не знаю другой организации, которая выдержала бы испытание временем и осталась бы такой же нужной и востребованной людьми», - заметила Вера Емельянова.

Вице-губернатор также напомнила о большой ответственности, которую люди доверяют профсоюзам. «Я сама являюсь членом профсоюза уже несколько десятилетий!» - добавила она.

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В конце выступления Вера Емельянова пожелала участникам конференции удачи и воплощения в жизни намеченных планов.