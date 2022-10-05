Армен Мнацаканян: Проблем во взаимодействии с профсоюзами никогда не возникает

Псковское областное Собрание депутатов работает в содружестве с профсоюзами и не видит никаких препятствий. Об этом сообщил вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян во время открытия конференции Псковского облсовпрофа сегодня, 7 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Армен Мнацаканян поприветствовал участников конференции от имени председателя Псковского областного Собрания Александра Котова и всего депутатского корпуса.
Проблем во взаимодействии никогда не возникает, а возникающие вопросы решаются оперативно, заметил вице-спикер регионального парламента.
«Мы живём в неспокойное время, и сейчас необходимо направить все усилия на помощь Родине и нашим ребятам», - подытожил Армен Мнацаканян и добавил, что он гордится проделанной работой регионального облсовпрофа.