Общество

Пациента в Великих Луках эвакуировали с помощью санавиации

Пациента в Великих Луках эвакуировали с помощью вертолета санитарной авиации. Об этом сообщается в группе Великолукской межрайонной больницы в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Великолукская межрайонная больница

Вертолет приземлился на посадочной площадке медицинского учреждения, затем была организована эвакуация пациента.

Видео: Великолукская межрайонная больница

В комментариях к посту подписчики стали делиться собственными видеороликами посадки вертолета.

Напомним, на прошлой неделе в регионе были два вылета санавиации. При транспортировке пациентов задействован отечественный вертолет «Ансат» с медицинским модулем.