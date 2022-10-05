Общество

37 несчастных случаев расследовали в Псковской области с участием профсоюзов

Участие в расследовании 37 несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходом на предприятиях Псковской области приняли представители профсоюзного движения с середины 2020 года. Об этом сообщил председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов на конференции, посвящённой деятельности Псковского облсовпрофа с июня 2020 по октябрь 2022 года.

«Важное значение имеет обеспечение высокого уровня правовой защищённости работников, их уверенности в том, что они получат помощь в профсоюзе на любом уровне и в каждой проблемной ситуации», - сказал Игорь Иванов.

В частности, экспертиза 12 коллективных договоров и других локальных актов помогла устранить несоответствие трудовому законодательству. По обращениям членов профсоюзов составлено четыре десятка обращений в суды, представители движения приняли участие в 67 судебных заседаниях.

Председатель облсовпрофа предложил участникам конференции рассмотреть возможность участия в проверках инспекции труда не только на предприятиях, где организованы профсоюзные ячейки, но и во всех случаях, когда задеты интересы трудящихся.