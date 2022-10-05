Общество

Суд вынес предупреждение председателю областного комитета по экономическому развитию

Псковский городской суд вынес предупреждение председателю комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрею Михееву за административное правонарушение. Как сообщается в карточке дела на сайте суда, руководитель комитета был привлечен к административной ответственности по статье 15.15.3. КоАП РФ (Нарушение порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов).

Оглашение резолютивной части постановления о назначении административного наказания состоялось 29 сентября. 30 сентября изготовлено постановление о назначении административного наказания в полном объеме. 3 октября направлена копия постановления (определения).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского городского суда, Андрею Михееву вынесено предупреждение.