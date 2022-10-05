Общество

Медали и ордена вручили псковским росгвардейцам за участие в спецоперации

Медали и ордена за участие в спецоперации вручили сотрудникам Росгвардии в Пскове сегодня, 7 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«С первых дней вы находитесь в зоне проведения специальной военной операции. Псковская область внимательно следит за вашими успехами, с гордостью и радостью воспринимает победы, каждый раз искренне переживает и ждёт вашего возвращения целыми и невредимыми. Сегодня вам вручат награды за мужество, отвагу и высочайший профессионализм, которые позволяют выполнять поставленные задачи. Мы понимаем все трудности и ту колоссальную нагрузку, что легла на ваши плечи с начала спецоперации, с уважением относимся к вашему подвигу. Мы со своей стороны готовы сделать всё возможное, чтобы ваши семьи чувствовали поддержку региональных властей», - обратился к присутствующим губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медали «За отвагу» губернатор вручил подполковнику полиции Алексею А. и старшему лейтенанту полиции Владимиру К.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отметили майора полиции Сергея Б., старшего лейтенанта полиции Никиту Т. и старшего сержанта полиции Сергея Б.

Кроме того, за успешное выполнение задач повышенной сложности, а также за проявленное мужество и самоотверженность в ходе специальной операции Ивану Х. присвоили досрочно очередное специальное звание старшего начальствующего состава «полковник полиции».

«Сотрудники подразделений Росгвардии ОМОН и СОБР успешно выполняют трудную, но в данном случае важную миссию по защите страны. Этому подтверждение награды, которые вам сегодня вручили. Благодарю правительство региона за поддержку личного состава», – отметил начальник управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов.

После вручения наград губернатор спросил у военнослужащих и их родственников, есть ли у них какие-то просьбы, трудности, с которыми может помочь правительство Псковской области. Дочь одного из сотрудников Росгвардии высказала желание попасть в ряды юнармейцев.