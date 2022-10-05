Общество

Псковичам покажут премьеру трейлера документального сериала ZIVERT. Do for love

Эксклюзивная премьера документального сериала ZIVERT Do for love режиссера Азата Григоряна состоится в онлайн-кинотеатре KION и на YouTube-канале МТС Live 7 октября. Новый оригинальный проект расскажет историю знаменитой российской поп-певицы, раскроет ее путь к успеху и познакомит зрителя не просто с той самой Zivert, исполнительницей суперхитов Life и Beverly Hills, но и с Юлией, обычной девушкой, которая мечтала о музыкальной карьере и долго к ней шла.

ZIVERT. Do for love – это документальный сериал из трех эпизодов, который делает попытку нарисовать честный портрет звезды, знакомой миллионам россиян. Впервые за историю российской музыкальной документалистики снят проект, для которого его героиня, популярная певица, предоставила авторам полный доступ ко всем сферам своей жизни.

Трейлер документального сериала доступен по ссылке.

Юлия Зиверт, в разное время работавшая флористом, танцовщицей go-go, дизайнером одежды и стюардессой, однажды поняла, что хочет заниматься только музыкой и отправилась в студию вокала. На горизонте российской эстрады она появилась в 2017 году с песней «Чак», тогда же присоединилась к лейблу «Первое музыкальное», а в 2018 году представила свой дебютный мини-альбом «Сияй» с фирменным винтажным звучанием и клип «Еще хочу», который на данный момент имеет более 128 млн просмотров на YouTube. А уже в 2019 году ее трек Life стал самым разыскиваемым синглом в Shazam и занял первую строчку самых популярных треков 2019 года по версии разных музыкальных российских стримингов. Но жизнь Юлии до славы была не менее интересна, и ее в том числе исследует в фильме режиссер-документалист Азат Григорян, автор популярного документального фильма «Баста. Суперигра».

«За время съемок мы много раз обращались к истокам, чтобы зритель мог понять и ощутить, почему я так или иначе чувствую определенные вещи, почему я создаю музыку», – рассказывает сама Юлия о фильме.

Изначально документалисты планировали сделать фильм исключительно о творчестве певицы и о том, как создаётся ее грандиозное шоу от МТС Live «Станция Любовь». Но в процессе работы этой концепции суждено было измениться, потому что «Станция Любовь» – это квинтэссенция того жизненного пути, который она прошла к моменту создания своего шоу. Поэтому авторами фильма было принято решение вывести героиню за рамки ее сценического образа.

В документальном проекте Zivert предстанет перед зрителями такой, какой ее еще никто не видел – вне декораций и окружения танцоров, без ярких костюмов и грима. Зрители узнают, как Юлия готовится к своим выступлениям, увидят, как она участвует в постановке хореографии и разработке костюмов. Также Юля впервые расскажет о своей личной жизни и ответит на вопрос, каждому ли рядом нужен человек, или же хорошо может быть и одному.

Кроме того, будут показаны уникальные кадры хроники жизни Zivert, начиная от детских лет и заканчивая настоящим временем. Появятся в ленте и коллеги, близкие друзья, а также родственники певицы, и ее продюсер и «творческий отец» Богдан Леонович, который в неё поверил в самом начале пути.

«Думаю, людям будет интересно узнать, кто я, как я пришла к тому, что у меня есть сейчас, как создаются мои музыка, хореография и образы, и как протекает моя обычная, повседневная жизнь» – рассказывает Юлия.

В сериале также показан процесс создания шоу, продемонстрированный на примере подготовки к сольному концерту в Санкт-Петербурге и Москве. МТС Live выступил организатором и главным билетным партнером обоих мероприятий, которые пройдут 9 октября в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и 14 октября в MTC Live Холл в Москве. В заключительной серии зрители станут свидетелями совместной работы МТС Live и Zivert, а также смогут увидеть фрагменты из масштабного музыкально-танцевального перфоманса «Станция Любовь», совмещающего в себе разные танцевальные стили, живую музыку, а также технические и режиссерские решения.

Историю певицы снял режиссер-документалист Азат Григорян, автор фильма «Баста. Суперигра». Кроме того, Григорян был монтажером фильма «Газгольдер. Фильм» о лейбле Басты, и игровой ленты «Газгольдер. Клубаре», которая исследовала жизнь вокруг музыкального комьюнити.

Документальный сериал будет выходить в онлайн-кинотеатре KION и на Youtube-канале МТС Live с 7 октября.

Источник: пресс-служба компании МТС