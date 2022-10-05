Выбросившему кота с пятого этажа великолучанину грозит до пяти лет колонии

На концерт «Среди было царства Московского» приглашают псковичей

Мошенники выманили у Минпромторга 160 млн рублей за «разработку» игрушечного поезда, который они купили в магазине