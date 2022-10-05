Общество

День образования СОБР Росгвардии отмечают 8 октября

8 октября сотрудники специальных отрядов быстрого реагирования Росгвардии отмечают свой профессиональный праздник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгврадии.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии Псковской области

В этот день 1992 года указом президента Российской Федерации для борьбы с организованной преступностью, бандитскими формированиями и незаконными вооруженными группировками сформировали первые отряды СОБР.

С 2016 года специальные отряды быстрого реагирования включены в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Сотрудники СОБР участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в специальных операциях по предупреждению и пресечению преступлений, освобождают заложников, обеспечивают силовую поддержку оперативно-разыскных и иных мероприятий, связанных с выполнением задач, возложенных на Росгвардию.

Личный состав специального отряда быстрого реагирования «Гепард» управления Росгвардии по Псковской области поздравил начальник регионального управления Росгвардии полковник Игорь Иванов. С начала года личный состав СОБР «Гепард» более 20 раз привлекался к проведению специальных операций.

«При содействии сотрудников СОБР «Гепард» задержаны граждане подозреваемые в совершении преступлений, из незаконного оборота изъято более 4 килограммов наркотических средств. Сотрудники спецподразделения более 30 раз выезжали на территорию Северо-Кавказского региона для обеспечения правопорядка, пресечения деятельности и ликвидации незаконных вооруженных бандформирований», - говорится в сообщении.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного многие сотрудники отряда награждены государственными наградами, в том числе Орденами Мужества.