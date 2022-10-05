Общество

Проектно-сметную документацию общественной бани разработали в Палкино

Проектно-сметную документацию общественной бани разработали в Палкино. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил заместитель главы администрации района Василий Раков.

Фото здесь и далее: Василий Раков / «ВКонтакте»

«Сегодня мы получили от проектной организации один экземпляр проекта общественной бани посёлка Палкино. Далее - экспертиза 20 разделов. Баня рассчитана на 14 человек. Также приспособлена для маломобильных людей. На территории будет детская площадка. Есть котельная и благодаря системе рекуперации тепла, она будет экономичной. Изначально мощность котельной мы планировали до 99 кВт, но уложились в 67», - написал Василий Раков.

В бане предусмотрели современную систему вентиляции, стены будет кирпичные, их толщина с утеплителем составит 640мм.

«Пройдём экспертизу и будем разбираться с источниками финансирования строительства. Стоимость 20 млн рублей. Строительство будет с нуля, включая территорию вокруг бани. Инструменты финансирования разные, включая комплексное развитие сельских территорий с нашим софинансированием», - объяснил он.