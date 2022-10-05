Общество

Тысячу сеянцев сосны посадили в Бежаницком районе в рамках всероссийской акции

Мероприятие в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» прошло на территории Бежаницкого лесничества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

Фото здесь и далее: комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области

Участники мероприятия посадили одну тысячу сеянцев сосны на лесном участке площадью 1,2 га.

В акции приняли участие сотрудники комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области, Бежаницкого лесничества и Противопожарного лесного центра.

Всероссийская акция «Сохраним лес» на территории Псковской области проходит уже четвертый год. Она призвана привлечь особое внимание общества к проблемам восстановления и преумножения лесных богатств России, заметили в комитете.