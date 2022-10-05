Общество

Онколог: Женщины с ожирением имеют больший риск развития рака груди

Женщины с ожирением и подверженные вредным привычкам чаще болеют раком, пояснил врач-онколог-маммолог Данаил Назлиев, сообщает Lenta.ru.

На вопрос, как на 100 процентов предотвратить появление рака груди, Назлиев честно признался, что ответа нет. Но есть рекомендации, благодаря которым риск развития болезни можно минимизировать.

Один из способов — это физическая активность. Как заявил онколог, исследования показывают, что у физически активных женщин риск развития рака молочной железы ниже. По его словам, женщины с избыточным весом или ожирением имеют более высокий риск развития рака груди. Также он посоветовал отказаться от алкоголя и курения, так как они являются стимулами к появлению злокачественных образований.

Кроме того женщинам посоветовали изучить семейную историю. Если кто-то из близких родственников лечился от рака, то риск появления болезни значительно повышается. Здоровое питание помогает снизить риск развития многих заболеваний, в том числе и рака молочной железы.