Общество

Всемирный день психического здоровья отмечают 10 октября

Всемирный день психического здоровья отмечают в мире 10 октября с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья с целью повышения информированности населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления, а также профилактики и лечения психических расстройств.

Фото: ru.freepik.com

К этому дню издаются тематические журналы международных психиатрических организаций, рассылаются обращения в правительственные структуры и органы здравоохранения, призывающие принять участие в международном движении, пишет calend.ru.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что почти один миллиард человек в мире страдают психическими расстройствами, ежегодно три миллиона человек умирают в результате злоупотребления алкоголем.

Одной из главных задач Всемирного дня психического здоровья является сокращение распространенности депрессивных расстройств, шизофрении, болезни Альцгеймера, наркотической зависимости, эпилепсии, умственной отсталости. Росту заболеваемости способствуют информационные перегрузки, политические и экономические катаклизмы в мире, а предвестниками заболеваний являются стрессы.

В России День психического здоровья отмечается с 2002 года по инициативе академика РАМН Татьяны Дмитриевой. В этот день во многих российских регионах проходят различные просветительские мероприятия: конференции, тематические семинары, дни открытых дверей в психиатрических учреждениях и так далее.