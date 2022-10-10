Общество

Жители СЗФО больше других россиян подвержены профдеформации – опрос

Более половины опрошенных жителей СЗФО (51%) отмечают у себя признаки профессиональной деформации. Это на 6% больше, чем среди других россиян. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.

График: hh.ru

Согласно опросу, трудящиеся респонденты СЗФО оказались наиболее подвержены профессиональной деформации, чем жители Ростовской области (26%), Башкирии (24%), а также Московской и Самарской области (по 36%).

Исследование показало, что чаще всего профдеформации подвержены женщины в возрасте от 25 до 34 лет со стажем работы от 6 до 10 лет. Чаще остальных признаки профдеформации отмечают у себя HR-менеджеры (45% опрошенных представителей этой сферы), медики и фармацевты (43%), топ-менеджеры (38%), а также работники образовательной сферы (35%). Меньше всего жалуются на профессиональную деформацию представители строительной отрасли (23% ещё не сталкивались с таким явлением), рабочий персонал (21%) и юристы (18%).

Самым главным признаком стала повышенная потребность всех организовать – 37% отметили у себя такой признак, которого в начале карьерного пути не было.

Еще 34% респондентов отмечают, что они стали более циничными. 32% находятся постоянно на связи с коллегами и клиентами – даже в нерабочее время. Ещё 29% используют в быту профессиональные термины, транслируют рабочее поведение дома или в свободное от работы время. 26% жителей СЗФО постоянно рассказывают друзьям и семье о работе и ее тонкостях, даже если им это неинтересно.

40% жителей СЗФО считают, что профдеформация негативно влияет на качество выполнения работы. Такое отношение к этому явлению свойственно более возрастной аудитории: респонденты в возрасте от 35 до 44 лет и от 55 лет (по 45%) согласны с тем, что профдеформация может портить качество работы. Положительный эффект профессиональной деформации в контексте выполнения задач отмечают строители (42%), продажники (40%) и представители высшего руководства компаний (38%).