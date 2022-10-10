Общество

Учение по пресечению массовых беспорядков в колонии прошло в псковском УФСИН

Сотрудники псковского УФСИН провели учение по пресечению массовых беспорядков в исправительном учреждении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Учение проходило в исправительной колонии №6. По легенде, группа заключенных спровоцировала неповиновения с требованием освободить одного из камеры. В результате «образовались массовые беспорядки», заключенные «выдвигали» невыполнимые требования, рассказали в ведомстве.

Сразу после поступления сообщения о происшествии весь личный состав ИК, а также аппарата управления и подведомственных учреждений УФСИН был поднят по тревоге. В результате слаженных действий сотрудников осужденные были обезврежены, противоправные действия ликвидированы, подчеркнули в пресс-службе.

«Подобные учения в первую очередь обучают личный состав действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств, позволяют обеспечить повышение профессионального мастерства сотрудников. Поставленные задачи тактико-специального учения выполнены в полном объеме, действия участников были скоординированными и слаженными», - подвел итоги начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов.