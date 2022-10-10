Общество

Несовершеннолетние узники фашистских концлагерей поблагодарили меценатов за праздничный обед в Пскове

Несовершеннолетние узники фашистских концлагерей (НУФК) выразили меценатам благодарность за праздничный обед, приуроченный ко Дню пожилого человека. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила представительница НУФК.

Фото: ООО «Несовершеннолетние узники фашистских концлагерей»

Праздничный обед в двенадцатый раз организовали 3 октября на берегу Псковы в банкетном зале одного из гостиничных комплексов в честь Дня пожилых людей.

«Заряд бодрости, оптимизма и хорошего настроения получили все присутствующие. Мы благодарим директора комплекса Елену Селецкую и директора службы питания Игоря Иванова за их добрые, отзывчивые сердца и чуткое отношение к старшему поколению», – выразили свою благодарность бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.

С праздником бывших узников поздравила депутат городской Думы Галина Неваленная и председатель ООО «Несовершеннолетние узники фашистских концлагерей» Раиса Кузина, которая вручила сладкие подарки. Праздник дополнили концертной программой учащиеся колледжа искусств города Пскова. Организатором праздника выступила Галина Каленина.