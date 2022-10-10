Жители СЗФО с начала года потратили 17 млрд рублей на онлайн-покупки через SberPay

Клиенты Сбера с начала 2022 года совершили через платежный сервис SberPay онлайн-покупки на общую сумму свыше 17 млрд рублей. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года количество транзакций увеличилось в 10 раз по отношению к 2021 году – до 21 миллиона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
При оплате покупок онлайн через SberPay можно:
выбрать любую из имеющихся карт для оплаты, причём остаток по карте виден сразу, а не тогда, когда операция уже отменилась из-за недостатка средств на ней;
не бояться кражи персональных данных — больше не нужно вводить данные карты на сайтах интернет-магазинов и платёжных сервисов, они остаются в защищённой системе Сбербанка;
пользоваться SberPay абсолютно бесплатно;
не тратить время на ввод данных карты и ждать подтверждения по СМС.