Общество

Жители СЗФО с начала года потратили 17 млрд рублей на онлайн-покупки через SberPay

Клиенты Сбера с начала 2022 года совершили через платежный сервис SberPay онлайн-покупки на общую сумму свыше 17 млрд рублей. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года количество транзакций увеличилось в 10 раз по отношению к 2021 году – до 21 миллиона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«Платёжный сервис SberPay был представлен в 2020 году и с тех пор интерес пользователей к нему только растёт. Для покупателей он полностью безопасен, так как при онлайн-шопинге нет необходимости вводить данные карты на сайте партнёра или в кошельке. А продавцам сервис позволяет повысить конверсию покупок, а значит увеличить прибыль компании», - рассказал заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев.

При оплате покупок онлайн через SberPay можно: