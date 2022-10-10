Плюсы онлайн-консультации юриста назвали псковичам

Новая услуга – онлайн-консультация юриста – набирает популярность в Интернете. Конечно, есть подобные начинания и в других сферах – в медицине, образовании, культуре, но именно в секторе юриспруденции наблюдается всплеск спроса, поэтому и предложения также появляются все чаще и в социальных сетях, и на досках объявлений, и на тематических форумах.
Фото: taktaktak.ru
Можно назвать 3 преимущества, которые дает бесплатная консультация юриста:
- Во-первых, человек может получить отклик от опытного профильного специалиста. Как правило, такие консультации организовываются на базе действующей юридической компании или агентства, и на вопросы пользователей отвечают те сотрудники, которые имеют опыт в определенной сфере, например, жилищного, уголовного права и т. д.
- Во-вторых, первичная консультация может дать понимание, в каком направлении нужно двигаться дальше для восстановления справедливости. К сожалению, юридическая грамотность среди населения остается на низком уровне: порою люди не знают о своих правах и теряют возможности в получении помощи от государства. Юрист может подсказать, куда стоит обратиться, чтобы получить льготу или субсидию.
- В-третьих, ответы юристов публикуются на сайте. Так что иногда пользователю достаточно использовать фильтр, чтобы найти вопрос, аналогичный тому, что он хотел задать. Тогда он получит ответ и не будет терять времени на общение с консультантом.
Источник: taktaktak.ru