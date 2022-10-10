Общество

Инициативная группа псковских и петербургских предпринимателей оказывает помощь военнослужащим

Инициативная группа псковских и петербургских предпринимателей оказывает помощь военнослужащим ВС России. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила заместитель руководителя направления «Пространственное развитие» фонда «Центр стратегических разработок» Ольга Торбич.

«Мы создали инициативную группу: физические лица и представители юридических лиц помогают нашим военнослужащим. И не только из дивизии, но и спецслужбам, которые сегодня уходят на спецоперацию. Нам дают списки того, что требуется, а мы стараемся это найти и купить. В списках такие вещи, как оборудование, обмундирование, защитные и медицинские предметы. Серьезная проблема - повышение цен и отсутствие ряда вещей в наличии, поэтому ищем аналоги», - рассказала она.

По словам Ольги Торбич, сейчас инициативная группа изготавливает спальники для военнослужащих.

«Меняется погода, нужны спальники. Разработали свое лекало, представили дивизии, они его апробировали. Нам дали рекомендации, как их изменить. Сейчас закупили материал на 300 спальников. Материал передадим псковским предпринимателям. Одни будут нарезать по лекалу, а другие - сшивать. Надеемся, что в ближайшие 1-1,5 недели мы сошьем эти спальники, потому что это одна из первоначальных потребностей», - пояснила собеседница ПЛН.

Работа ведётся с помощью предпринимателей региона и Санкт-Петербурга, продолжила Ольга Торбич. Инициативную группу создали в Петербурге меценаты, которым неравнодушен Псков и которые поддерживали регион, уточнила она.

«Занимаемся этим фактически с марта. Каждый раз обязательно отчитываемся всем, кто участвовал и поддерживал нашу страну. Помимо этого, помогаем препаратами Военно-медицинской академии имени Кирова. Если кто-то хочет принять участие, то может написать мне на страницу "ВКонтакте". Отчеты будут предоставлены всем», – подытожила Ольга Торбич.