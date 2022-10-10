Общество

12 голубых елей высадят на площади и в сквере в Острове

12 голубых елей высадят на территории площади имени Героя Советского Союза Клавдии Назаровой и прилегающего сквера в Острове. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров

«В реализации проекта "Блики времени" начинается этап работы с зелеными насаждениями! Ели высадят на месте прежних, которые были вынуждены санировать в силу их удручающего состояния», - прокомментировал глава района.

Пятиметровые деревья привезли из казанского питомника. Их возраст – 15 лет. Процесс высадки деревьев будут осуществлять сотрудники питомника. При этом используемая технология «с земляным комом» гарантирует высокий процент приживаемости, уточнил он.

Кроме того, в настоящее время подрядчик находится на этапе, когда производится разбивка пешеходных зон, укладка брусчатки, выравнивание газонов, посадки деревьев. Одновременно осуществляется заказ малых архитектурных форм.