Общество

Псковичек приглашают стать донорами яйцеклеток

Сеть клиник «Центр ЭКО» в Пскове приглашает женщин в возрасте от 18 до 33 лет стать донорами яйцеклеток за достойное вознаграждение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

«Обязательно наличие здорового ребенка, психическое и физическое здоровье. Быстрое полное медико-генетическое обследование проводится за счет клиники, заключается официальный договор. Возможно проведение основных этапов подготовки в Пскове, а пункция - в клинике Москвы. В этом случае сумма вознаграждения будет увеличена и составит в среднем 70 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Подробности и заявки по номеру 8(800) 500-76-28 (звонок по России бесплатный).

«Центр ЭКО» в Пскове находится по адресу: Псковский район, деревня Борисовичи, улица Михайловская, 1.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия Л041-01150-60/00342638 от 14 апреля 2016 года.