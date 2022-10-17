Общество

В торговой сети «Бизон» стартовала акция

В торговой сети «Бизон» на территории Псковской области с 14 октября по 10 ноября стартовала акция.

Докторская ПРЕМИУМ – 299 руб/кг;



Молочная ПРЕМИУМ – 299 руб/кг;



Сардельки Свиные ГОСТ – 299 руб/кг;



Таллинская п/к ГОСТ белк. об. – 469 руб/кг;



Корейка Деликатесная к/в – 449 руб/кг;



Котлеты Домашние 75г – 22 руб/шт.

Магазины «Бизон» представляют весь ассортимент продукции, выпускаемый Псковским мясокомбинатом. Сеть «Бизон» гарантирует свежесть продукции - поставки с мясокомбината осуществляются ежедневно. Магазины оснащены современным холодильным оборудованием, которое обеспечивает оптимальный режим хранения и поддержания вкусовых качеств продукции.

Ознакомиться со всем ассортиментом и узнать месторасположение магазинов можно на сайте.